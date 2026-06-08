Jogador que foi descartado pelo Corinthians agora está para ser vendido ao Manchester United por uma fortuna. O atleta em questão é o volante Éderson, de 26 anos de idade, convocado para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.
Segundo as informações recentes, o clube inglês acertou a compra do meio-campista junto a Atalanta, da Itália. Para isso, os Red Devils toparam pagar € 40,5 milhões fixos, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 239 milhões. A negociação ainda envolve € 4,5 milhões atrelados a bônus.
Após o Mundial, o brasileiro fará os procedimentos padrões, realizando exames médicos e assinando contrato para que tudo seja concluído no início de julho. As partes já acertaram as bases salariais e o vínculo será válido até meados de 2030, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.
Formado nas categorias de base de Cruzeiro e Desportivo Brasil, o meio-campista vestiu as camisas de Corinthians e Fortaleza nos gramados nacionais. No futebol italiano, defendeu a Salernitana antes de se transferir para a agremiação de Bérgamo. Éderson vinha fazendo boas temporadas com a camisa da Atalanta, o que chamou a atenção do gigante inglês.
Ex-Corinthians foi pego de surpresa com convocação
De férias após o término da temporada europeia, Éderson estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando recebeu a notícia da convocação. Rapidamente, o volante arrumou as malas e viajou de madrugada para se juntar a concentração da Seleção.
O meio-campista foi o escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti para ocupar a vaga de Wesley, cortado por lesão. O lateral-direito machucou a coxa durante o amistoso contra o Egito, no último sábado (6), e acabou sendo cortado.
O Brasil segue a preparação para a estreia na Copa, que ocorrerá no próximo sábado, dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jérsei.
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