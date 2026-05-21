A França chegará na Copa do Mundo de 2026 com Ousmane Dembélé no elenco, atual melhor jogador do planeta. Mas um “novo Dembélé” já está a caminho e o selecionado europeu poderá contar com ele para liderar o ciclo do Mundial de 2030.

O atleta em questão é Eli Junior Kroupi, que atravessa grande fase na carreira é se destaca com a camisa do Bournemouth, da Inglaterra. Nascido em Lorient, na França, o jovem de 19 anos de idade é filho de pai marfinense e mãe com ascendência portuguesa, o que o permitia escolher entre os três países.

Embora tenha entrado na mira de Portugal, ele optou desde cedo por defender as cores do lugar onde nasceu. Com a camisa dos Bleus, disputou o Europeu Sub-19 e acumulou minutos no Sub-21. A expectativa é de que o menino prodígio passe a ser uma realidade no profissional no próximo ciclo.

Créditos: Instagram/Kroupi

Se tudo caminhar conforme vem se desenhando, Kroupi fará parte da nova geração francesa que preocupará os adversários. Bicampeões do mundo, os franceses têm se destacado nos últimos ciclos justamente por conta dos jovens talentos que fazem o poderio em campo se renovar constantemente.

Novo Dembélé brilha na Inglaterra

Na temporada 2025/26, Kroupi soma 15 gols em 36 jogos. Ao lado do brasileiro Rayan, cria da base do Vasco da Gama, é o grande nome do Bournemouth. Não por acaso, desperta o interesse de outros times europeus e deve render uma bolada à equipe inglesa.

Comprado por algo entre 13 e 15 milhões de euros, o francês hoje está avaliado em nada menos que 40 milhões de euros. Ao que tudo indica, será mais uma grande venda por parte da agremiação britânica. Nos últimos meses, o Bournemouth faturou mais de 300 milhões de euros, com nomes como Semenyo, Zabarnyi e Huijsen.