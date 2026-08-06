Universitários de Veranópolis terão acesso a um auxílio-transporte com valor ampliado a partir do segundo semestre deste ano. A mudança foi oficializada pela Administração Municipal por meio de um novo decreto. A medida busca reduzir os custos de deslocamento dos estudantes até as instituições de ensino.
O programa prevê o ressarcimento de parte das despesas com transporte para quem atende aos critérios definidos pela legislação local. Com a atualização das regras, o percentual de reembolso poderá chegar a 75% dos gastos comprovados. Ainda assim, o benefício respeitará o limite máximo de R$ 350 por mês.
Novas regras passam a valer neste semestre
As alterações já serão aplicadas aos alunos matriculados no segundo semestre. Quem apresentar a documentação exigida poderá solicitar o benefício conforme os prazos estabelecidos pelo município. A concessão continuará dependendo da análise dos requisitos e da disponibilidade de recursos públicos.
O decreto também modernizou o processo de solicitação do auxílio. Agora, o cadastro poderá ser feito presencialmente, por meio eletrônico ou utilizando um sistema informatizado disponibilizado pela Prefeitura. A intenção é facilitar o acesso dos estudantes ao programa.
Outra novidade envolve a entrega de documentos necessários para comprovar o direito ao benefício. Em algumas situações, a regulamentação reduziu as exigências burocráticas durante a análise dos pedidos. Com isso, o processo tende a ser mais rápido e prático para os interessados.
Quem pode solicitar o benefício
O auxílio é destinado aos estudantes do ensino superior que residem em Veranópolis e cumprem as condições previstas na legislação municipal. O objetivo é diminuir o impacto das despesas de deslocamento para universidades e demais instituições de ensino. O programa representa um incentivo à permanência dos alunos nos cursos.
Os interessados devem acompanhar as orientações divulgadas pela Administração Municipal para realizar a solicitação corretamente. O pagamento será efetuado apenas aos estudantes que atenderem às exigências do programa. Os novos valores já poderão ser utilizados como referência para os pedidos relacionados ao segundo semestre letivo.
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