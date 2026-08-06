Universitários de Veranópolis terão acesso a um auxílio-transporte com valor ampliado a partir do segundo semestre deste ano. A mudança foi oficializada pela Administração Municipal por meio de um novo decreto. A medida busca reduzir os custos de deslocamento dos estudantes até as instituições de ensino.

O programa prevê o ressarcimento de parte das despesas com transporte para quem atende aos critérios definidos pela legislação local. Com a atualização das regras, o percentual de reembolso poderá chegar a 75% dos gastos comprovados. Ainda assim, o benefício respeitará o limite máximo de R$ 350 por mês.

Novas regras passam a valer neste semestre

As alterações já serão aplicadas aos alunos matriculados no segundo semestre. Quem apresentar a documentação exigida poderá solicitar o benefício conforme os prazos estabelecidos pelo município. A concessão continuará dependendo da análise dos requisitos e da disponibilidade de recursos públicos.

O decreto também modernizou o processo de solicitação do auxílio. Agora, o cadastro poderá ser feito presencialmente, por meio eletrônico ou utilizando um sistema informatizado disponibilizado pela Prefeitura. A intenção é facilitar o acesso dos estudantes ao programa.

Outra novidade envolve a entrega de documentos necessários para comprovar o direito ao benefício. Em algumas situações, a regulamentação reduziu as exigências burocráticas durante a análise dos pedidos. Com isso, o processo tende a ser mais rápido e prático para os interessados.

Créditos: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Quem pode solicitar o benefício

O auxílio é destinado aos estudantes do ensino superior que residem em Veranópolis e cumprem as condições previstas na legislação municipal. O objetivo é diminuir o impacto das despesas de deslocamento para universidades e demais instituições de ensino. O programa representa um incentivo à permanência dos alunos nos cursos.

Os interessados devem acompanhar as orientações divulgadas pela Administração Municipal para realizar a solicitação corretamente. O pagamento será efetuado apenas aos estudantes que atenderem às exigências do programa. Os novos valores já poderão ser utilizados como referência para os pedidos relacionados ao segundo semestre letivo.