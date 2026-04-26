Uma multinacional italiana com 60 anos de experiência na fabricação de componentes para transformadores, escolheu Jundiaí, em São Paulo, para instalar sua primeira fábrica na América Latina.

A nova unidade, situada no Distrito Industrial, foi inaugurada com a presença de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT) da Prefeitura. Esta decisão marca um passo significativo na expansão da empresa na região.

Escolha de Jundiaí como sede

A escolha de Jundiaí não foi aleatória. Antes de decidir pela cidade, o Grupo Comem avaliou 38 municípios. O secretário da SMDECT, Humberto Cerecer, destacou que a localização privilegiada, a infraestrutura logística e um ambiente favorável aos negócios foram fatores determinantes.

Jundiaí se destaca como um dos principais polos de atração de investimentos no estado de São Paulo, o que a torna um local estratégico para a instalação de novas operações. A instalação da fábrica do Grupo Comem em Jundiaí tem o potencial de movimentar a economia local, gerando novos empregos e estimulando a rede de fornecedores da região.

A presença da multinacional reforça o papel da cidade no cenário econômico nacional e internacional, atraindo ainda mais empresas interessadas em expandir suas operações. A nova unidade é um indicativo da crescente vocação industrial de Jundiaí.

Valores da empresa e perfil do município

De acordo com Lucas Vivian, CEO do Grupo Comem, a decisão de se estabelecer em Jundiaí reflete uma forte conexão entre os valores da empresa e o perfil do município.

Vivian ressaltou que a cidade possui características fundamentais para o crescimento sustentável, incluindo um compromisso com a responsabilidade social e um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e respeito ao meio ambiente. Essa sinergia é crucial para a forma como a empresa conduz seus negócios.