Um dos maiores clubes italianos da atualidade está de olho em jogadores de Corinthians e Palmeiras para se reforçar visando a disputa da próxima temporada europeia. O time em questão é a Atalanta, que pretende, especialmente, fortalecer seu setor de meio de campo.

Segundo informações da ESPN, o alvo corintiano da agremiação de Bérgamo é Breno Bidon. O jovem meio-campista de 21 anos de idade, cria da base alvinegra, é visto como potencial substituto de Éderson, que está perto de se transferir para o Manchester United.

Os italianos, na verdade, monitoram o garoto há um bom tempo, pelo menos desde o ano passado. Mas, diante da iminente saída de Éderson, eles resolveram intensificar os contatos para obter mais informações a respeito de sua situação. Até o momento, nenhuma proposta foi colocada na mesa do Timão.

Um ponto positivo é que Bidon possui cidadania italiana, o que não configuraria a ocupação de uma vaga de estrangeiro. Pelo lado do Alvinegro Paulista, uma venda agora pode ser boa para fazer caixa. O clube do Parque São Jorge atravessa um momento financeiro delicado e precisa arrecadar dinheiro com direitos econômicos.

Créditos: Instagram/Breno Bidon

Atalanta também quer Maurício, do Palmeiras

Além de Bidon, a Atalanta também tem o meia-atacante Maurício na lista de possíveis reforços para a jornada que vem. Conforme noticiou a ESPN, os italianos sinalizaram com uma oferta de R$ 106 milhões pelo palestrino.

O Verdão gosta das cifras envolvidas e não descarta avançar nas tratativas caso chegue uma oferta nesses moldes até o fim da janela. Até o momento, não houve investida. Além dos italianos, equipes dos Estados Unidos também estão no páreo.

Apesar de não ser titular, o meia é uma peça importante do plantel comandado pelo técnico Abel Ferreira. A participação na Copa do Mundo de 2026, defendendo o Paraguai, ajudou a intensificar os olhares sobre o futebol do camisa 18.