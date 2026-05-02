O técnico do Grêmio sequer esperou a próxima janela de transferênciar abrir e garantiu dois reforços para o elenco principal. A dupla já estará disponível neste fim de semana, contra o Athletico-PR, fora de casa pelo Brasileirão 2026.

Com o departamento médico cheio e ganchos automáticos complicando a escalação, o técnico Luís Castro precisou “recalcular a rota” do Grêmio para o duelo contra o Furacão. A delegação em Curitiba ganhará caras novas para tentar equilibrar o time, que terá mudanças em praticamente todas as linhas.

Para estancar a sangria de desfalques, três jogadores se juntam ao grupo na capital paranaense. O retorno mais aguardado é o de Nardoni, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na Sul-Americana. Além dele, o comandante aposta no sangue novo da base: os jovens Luís Eduardo e Zortea foram convocados e incorporam o elenco principal.

Bernardo Zortea tem 19 anos e atua como meia, ele já fez dois jogos pelo time principal nesta temporada e também atua pelo sub-20. Já Luís Eduardo é zagueiro, com 18 anos, tem 1,88 de altura fortalecendo a bola aérea da equipe, esteve em campo contra o Guarany de Bagé, pelo Gauchão em janeiro.

Com tantas mexidas, o Tricolor entra em campo na Arena da Baixada cercado de mistério sobre a formação inicial. O confronto contra o Furacão acontece neste sábado (2), às 20h30, e promete testar a profundidade do elenco gaúcho diante de um adversário sempre duro em seus domínios.