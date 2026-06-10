Estudantes podem receber até R$ 3.450 em incentivos oferecidos pelo governo estadual ao longo do ensino médio. O valor é resultado da soma de diferentes benefícios ligados à frequência escolar, participação em avaliações e aprovação nos estudos.

A iniciativa é voltada para alunos do Rio Grande do Sul e reúne pagamentos distribuídos durante a trajetória escolar. Para alcançar o valor máximo previsto, os estudantes precisam cumprir os critérios estabelecidos em cada uma das modalidades do programa.

A maior parte do benefício vem da bolsa mensal regular, que pode ser de R$ 150 ou de R$ 225 para quem estuda em escola de tempo integral ou cursa o ensino técnico integrado ao ensino médio. O pagamento ocorre entre março e dezembro, desde que o aluno tenha registrado frequência mínima de 75% no mês anterior.

Considerando o valor máximo de R$ 225 por mês durante os dez meses de repasse, o estudante pode acumular até R$ 2.250 em um ano. No entanto, a manutenção desse benefício depende do comparecimento regular às atividades escolares.

Também há uma bolsa de auxílio para material escolar no valor de R$ 150, paga no início do ano. O recurso serve como apoio aos estudantes e complementa os incentivos oferecidos ao longo do período letivo.

Créditos: Magnific

Como o valor total pode chegar a R$ 3.450

O programa ainda oferece o Prêmio Engajamento, no valor de R$ 150, destinado aos estudantes que participarem do SAERS e do SAEB. Dessa forma, o benefício amplia as possibilidades de ganho para quem mantém participação ativa nas avaliações educacionais.

Somando os R$ 2.250 da bolsa mensal máxima, os R$ 150 do auxílio para material escolar, os R$ 900 da Poupança Aprovação e os R$ 150 do Prêmio Engajamento, o total pode alcançar R$ 3.450. Justamente por reunir diferentes incentivos, o programa busca estimular frequência, participação e aprovação dos estudantes ao longo da vida escolar.