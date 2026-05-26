Em um país europeu, o sistema de apoio financeiro às famílias é representado pelo Barnbidrag, um benefício mensal que se assemelha ao Bolsa Família brasileiro. Este abono é concedido a todas as famílias com filhos, independentemente da renda, e é uma parte fundamental da política social do país.

O valor base do Barnbidrag é de SEK 1.250, o que equivale a aproximadamente R$ 675,56 por mês para cada criança. Além do valor básico, as famílias que têm mais de uma criança recebem um adicional conhecido como flerbarnstillägg.

Este benefício extra começa com SEK 150, que representa cerca de R$ 27, para famílias com dois filhos. O Barnbidrag é pago mensalmente até que a criança complete 16 anos, oferecendo um suporte contínuo durante a infância e adolescência.

Gestão e benefícios adicionais

O gerenciamento do Barnbidrag é responsabilidade do Försäkringskassan, a Agência Sueca de Seguridade Social. Essa entidade é encarregada de processar os pagamentos e garantir que as famílias tenham acesso a esses recursos.

Além do abono infantil, o governo sueco disponibiliza uma série de outros benefícios sociais que visam apoiar as famílias, como a licença parental. Na Suécia, os pais têm direito a 480 dias de licença parental remunerada por criança.

Essa licença pode ser dividida entre os pais, promovendo a igualdade de gênero e permitindo que ambos participem ativamente dos cuidados com os filhos. Esse tipo de política é um dos pontos fortes do sistema de bem-estar social sueco.

Para famílias que enfrentam dificuldades financeiras, o governo sueco oferece a assistência social, conhecida como Ekonomiskt bistånd. Essa rede de proteção é administrada pelos municípios e garante um padrão de vida básico, cobrindo despesas essenciais como alimentação, moradia e vestuário.

O governo estabelece uma norma nacional, chamada riksnorm, que define os padrões mínimos para essas assistências, funcionando de maneira semelhante a um programa de transferência de renda assistencialista.