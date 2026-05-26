A utilização de certos tipos de calçados ao dirigir pode resultar em multas elevadas em diversos países europeus. Em particular, os turistas romenos que visitam locais como Grécia, Itália, Espanha e França devem estar cientes das restrições relacionadas ao uso de chinelos e sandálias.

Essas regras visam garantir a segurança dos motoristas e a proteção dos serviços de emergência. Na Itália, por exemplo, a região de Cinque Terre implementou uma proibição rigorosa do uso de chinelos e calçados com sola lisa em trilhas e caminhos turísticos desde 2019.

As autoridades locais argumentam que esse tipo de calçado representa um risco, especialmente em terrenos montanhosos. As multas para quem desrespeitar essa norma podem chegar a 2.500 euros, o que representa um valor significativo para os turistas.

Restrições em outros Países Europeus

Além da Itália, outros países também têm regras semelhantes. Na Espanha, o uso de chinelos é permitido nas praias, mas não ao volante. A polícia rodoviária pode multar motoristas que estiverem usando esse tipo de calçado, caso considerem que isso compromete a segurança na condução. As multas nesse caso podem variar até 200 euros, dependendo da avaliação dos agentes no local.

Na Grécia, motoristas que dirigem de chinelos podem enfrentar multas de até 100 euros. Na França, as penalidades podem ser ainda mais severas, chegando a 375 euros. Além disso, algumas áreas de Portugal também têm restrições em relação a esse tipo de calçado, refletindo uma tendência crescente em toda a Europa.

Algumas atrações turísticas também estabeleceram suas próprias regras em relação ao vestuário. Por exemplo, a famosa ópera “La Scala” em Milão proíbe a entrada de visitantes vestidos com roupas de praia. Muitos restaurantes e bares de luxo também exigem que os clientes usem calçados mais elegantes, rejeitando chinelos e sandálias.