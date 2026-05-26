Minas Gerais enfrenta um período de instabilidade climática, marcado por um aumento na umidade e a previsão de chuvas isoladas. A chegada de duas frentes de instabilidade traz umidade que pode chegar a 90%, afetando tanto a capital, Belo Horizonte, quanto o interior do estado.

Na manhã do domingo (24), Belo Horizonte registrou mínimas de 14°C, com a máxima prevista para 26°C. Esse padrão térmico deve continuar na segunda-feira (25), quando a cidade amanhece com céu encoberto e temperaturas variando entre 15°C e 28°C

Previsão Detalhada para Belo Horizonte

A terça-feira (26) promete ser um dia nublado, com muitas nuvens e previsão de chuvas isoladas. A umidade relativa do ar deve permanecer elevada, o que pode resultar em um dia abafado. As temperaturas continuarão a oscilar entre 15°C e 28°C.

A partir de quarta-feira (27), a estabilidade térmica se mantém, mas a quinta-feira (28) trará uma queda nas temperaturas, com mínimas podendo chegar a 13°C e máximas limitadas a 26°C.

As condições climáticas em Belo Horizonte são influenciadas pela passagem das frentes frias, que trazem mudanças significativas no tempo. Os ventos soprando de sudeste a leste e a umidade elevada requerem que os moradores se preparem para um final de semana mais frio e cinzento.

Condições em outras regiões de Minas Gerais

O comportamento do clima em Minas Gerais varia conforme a região. As áreas Sul, Oeste e Triângulo são as principais portas de entrada das frentes frias, enfrentando forte instabilidade e névoa úmida.

Essas regiões devem registrar pancadas de chuva isoladas e episódios de trovoadas. A faixa Central, Metropolitana e Sudeste sentirá os reflexos das instabilidades, com aumento na nebulosidade e chuvas isoladas, especialmente à noite.

Por outro lado, as regiões Norte e Noroeste do estado permanecem protegidas por uma massa de ar seco, evitando a chuva e mantendo um predomínio de sol. Essas áreas não devem registrar precipitações durante todo o período, contrastando com o restante do estado, que experimenta um clima mais instável e úmido.