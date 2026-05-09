A partir de 11 de maio de 2026, cidadãos chineses poderão visitar o Brasil sem a necessidade de visto. Essa medida foi anunciada pelo vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e ficará em vigor até 31 de dezembro de 2026.

A isenção de visto é uma estratégia para aumentar o turismo e as relações comerciais entre os dois países. A isenção de visto se aplica a turistas, pessoas em viagens de negócios, trânsito, e participação em atividades artísticas e esportivas.

Os turistas chineses terão um prazo máximo de permanência contínua de 30 dias no Brasil. Essa decisão foi tomada com base no princípio da reciprocidade, uma vez que, desde 1º de junho de 2025, a China já permite que brasileiros visitem seu território sem visto por um período similar.

Impacto no Turismo

Em 2025, o Brasil recebeu cerca de 100 mil turistas chineses. No primeiro trimestre de 2026, esse número aumentou em 30% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A expectativa é que a isenção de visto contribua ainda mais para o crescimento desse número, facilitando a entrada de turistas chineses no país.

Alckmin destacou que, mesmo com a exigência de visto no passado, houve um crescimento de 35% no fluxo de visitantes. Geraldo Alckmin comentou sobre a importância da reciprocidade nas relações entre Brasil e China. Ele ressaltou que a isenção de visto é uma medida que beneficia tanto os turistas chineses quanto os brasileiros.

O vice-presidente afirmou que a decisão representa um passo significativo para fortalecer os laços entre os dois países e estimular o turismo, que é um setor vital para a economia brasileira. O memorando de entendimento que estabelece a isenção de visto foi publicado no Diário Oficial da União.