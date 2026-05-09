Jogador recém-convocado para a Seleção Brasileira para os amistosos de março pode trocar a Turquia pela Inglaterra na próxima temporada europeia. Trata-se de Gabriel Sara, que atualmente defende o Galatasaray e está na mira de clubes como Newcastle e Aston Villa, ambos da Premier League, considerada a principal liga do mundo.

Nos últimos dias, os dois times enviaram representantes à Turquia para acompanhar de perto o desempenho do meio-campista de 26 anos de idade. Sara apresentou um bom futebol ao longo da campanha atual e, com isso, despertou o interesse não só dos ingleses, mas também de outras equipes.

O Galatasaray, por sua vez, estabeleceu o valor de 30 milhões de euros (R$ 174,8 milhões, na cotação atual) para iniciar as conversas sobre uma transferência. A ideia da agremiação turca é conseguir algo em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 233,1 milhões).

Créditos: Instagram/Gabriel Sara

Além do bom desempenho, a recente convocação para amistosos da Seleção também valorizou o passe do brasileiro. Gabriel está na disputa por uma vaga entre os 26 nomes que constarão na relação final de Carlo Ancelotti. Se for chamado para a Copa do Mundo, a tendência é ficar ainda mais valorizado no mercado.

São Paulo acompanha possível venda de Sara

Quem também acompanha de perto as notícias envolvendo a possível saída de Gabriel Sara do Galatasaray é o São Paulo. Responsável pela formação do meio-campista, o clube paulista tem direito a 5% do valor total de qualquer transferência internacional, conforme prevê o mecanismo de solidariedade da FIFA.

Considerando uma venda por 40 milhões de euros, por exemplo, o Tricolor Paulista receberia por volta de 2 milhões de euros, o que corresponde a R$ 12 milhões na cotação atual. Uma grana para lá de significativa, ainda mais considerando o momento financeiro da instituição do Morumbi.