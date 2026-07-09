A janela de transferências no futebol brasileiro está prestes a ser aberta novamente e com isso cresce a expectativa de torcedores, por novos reforços. Sobre esse tema, temos duas grandes equipes do nosso futebol se movimentando: Grêmio e Corinthians.

O Tricolor Gaúcho negocia com destaque da atual edição da Série B, enquanto o Timão está de olho em um ex-atleta do próprio Grêmio.

Começamos pelo Imortal que tenta reforçar o elenco e mantém negociações para contratar o lateral-direito Diego Caito, do Goiás. Após ter a primeira proposta recusada, o Tricolor mudou a estratégia e agora busca um acordo para adquirir o jogador em definitivo.

As conversas entre os clubes envolvem o valor da transferência e a forma de pagamento. Aos 22 anos, Diego Caito vê com bons olhos a possibilidade de defender o Grêmio e considera a mudança um passo importante para a sequência da carreira, desde que a negociação seja satisfatória para ambas as equipes.

Inicialmente, o clube gaúcho pretendia contar com o lateral já na retomada do Campeonato Brasileiro, marcada para 17 de julho, diante do Mirassol. A primeira investida, porém, foi rejeitada pelo Goiás, que recusou uma proposta de empréstimo por um ano com opção de compra ao fim do contrato.

Revelado nas categorias de base do Goiás, Diego Caito estreou como profissional em 2023 e vem se destacando na atual temporada. Até o momento, disputou 25 partidas, sendo 18 como titular, com dois gols marcados e três assistências.

Goiás recusou mais uma proposta do Grêmio por Diego Caito



💰 Oferta: R$ 4 milhões por 50% dos direitos do lateral de 22 anos



❌Goiás segue irredutível e pede US$ 2 milhões para negociar o jogador.



Grêmio continua tentando a contratação, mas já monitora outras nomes no mercado. https://t.co/P63M98HsPL pic.twitter.com/0WbCQ0VrWO — Fábio Vargas (@fabioHDG) July 8, 2026

Corinthians entra em contato com Arthur, ex-Grêmio

O Corinthians deu início às conversas para tentar a contratação do volante Arthur Melo, que retornou à Juventus, da Itália, após o término de seu empréstimo ao Grêmio no fim do mês passado. A informação foi dada pelo jornalista Samir Carvalho, em blog Café com setorista, no portal UOL.

O meio-campista é bem avaliado internamente e conta com a aprovação do técnico Fernando Diniz e do executivo de futebol Marcelo Paz, que enxergam o jogador como uma peça importante para reforçar o setor.

🦅🚨 CORINTHIANS CONVERSA COM ARTHUR! | O Corinthians abriu negociações diretamente com o meia Arthur Melo, de 29 anos, da Juventus.



Após passagem por empréstimo pelo Grêmio, o jogador está retornando ao clube italiano, onde tem apenas mais um ano de contrato.



Segundo o Globo… pic.twitter.com/dEaVcF869N — Time do Povo (@povotime1910) July 6, 2026

O principal obstáculo para a negociação é a questão financeira. Arthur pretende receber um salário na casa dos R$ 2,5 milhões mensais, valor considerado elevado pelo Corinthians.

A pedida também foi o motivo que impediu a renovação de seu contrato com o Grêmio, que havia apresentado uma proposta de aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês.

Outra possibilidade analisada envolve uma eventual negociação do volante André com a Juventus. O clube italiano tem interesse no jovem jogador do Corinthians, e Arthur poderia ser incluído na operação como parte do acordo. No entanto, o alto salário exigido pelo meio-campista segue sendo o principal entrave para que a transferência avance.