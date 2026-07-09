Neymar viu o sonho de ser campeão do mundo adiado mais uma vez, com a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo diante da Noruega. Mas, as más notícias não param por aí, já que seu atual clube, o Santos, passa por um momento financeiro que está atingindo todo elenco, afinal de contas o problema envolve salários.

O Santos enfrenta mais um problema financeiro e voltou a atrasar o pagamento dos salários do elenco profissional. O vencimento referente ao mês de junho não foi quitado dentro do prazo por falta de fluxo de caixa, e a diretoria trabalha para regularizar a situação, embora ainda não tenha divulgado uma data para efetuar os depósitos.

Não é a primeira vez que o clube passa por esse tipo de dificuldade em 2026. Em maio, os salários registrados em carteira também sofreram atraso, mas foram pagos no dia seguinte. Além disso, os atletas ainda têm dois meses de direitos de imagem em aberto, pendência que já havia ocorrido anteriormente nesta temporada.

Com uma dívida superior a R$ 1 bilhão, a gestão do presidente Marcelo Teixeira busca alternativas para reforçar o caixa e colocar as finanças em dia. Apesar do problema envolvendo o elenco principal, os salários dos demais funcionários, bem como das equipes de base e do futebol feminino, foram pagos normalmente.

Enquanto a diretoria tenta solucionar a questão financeira, o elenco santista segue a preparação no CT Rei Pelé para a retomada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será no dia 16, às 19h30 (de Brasília), diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Atleta liberado pelo clube para as férias

Após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o Santos autorizou Neymar a tirar um período de descanso nos Estados Unidos. O atacante viajou acompanhado da família, enquanto a diretoria aproveita a pausa para definir o planejamento do segundo semestre e discutir os próximos passos da carreira do camisa 10 no clube.

Jogador segue vestindo a camisa do peixe?

A cúpula santista aguarda um posicionamento oficial de Neymar e de seus representantes para marcar uma reunião que tratará do futuro do jogador. Ainda não há uma data definida para esse encontro nem para o retorno do atacante ao CT Rei Pelé. Nos bastidores, a expectativa é de que o período de descanso dure pelo menos dez dias.

O futuro de Neymar no futebol brasileiro ganhou ainda mais destaque após declarações feitas por pessoas próximas ao jogador. Logo depois da eliminação da Seleção, o pai e empresário do atacante utilizou as redes sociais para comentar o momento vivido pelo filho e reforçou o desejo de que o craque siga atuando profissionalmente.