Uma notícia muito aguardada pelos brasileiros que fazem planos financeiros é o 13º salário, e os beneficiários do INSS não fogem a regra. Tanto é, que a nova rodada de pagamentos da previdência chegará no fim do ano.

Os segurados que começaram a receber aposentadoria, pensão ou outro benefício previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após o pagamento antecipado do 13º salário, realizado em abril deste ano, terão direito ao abono anual na folha de novembro.

Os depósitos serão feitos entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro, e o valor será calculado de forma proporcional ao período em que o benefício foi recebido.

O calendário seguirá a programação tradicional do INSS, organizada de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Como ocorre normalmente, os primeiros a receber serão os beneficiários que ganham até um salário mínimo.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem tem direito ao pagamento feito pelo INSS

O 13º salário é destinado aos segurados que recebem benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensão por morte, auxílio-acidente e auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença).

O valor pode ser integral ou proporcional, dependendo da data em que o benefício foi concedido. Nos casos de benefícios temporários, o pagamento do abono ocorre enquanto o benefício estiver ativo, conforme determina a legislação.

Já os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) não têm direito ao 13º salário, uma vez que esses programas possuem caráter assistencial e não previdenciário.

O extrato com o valor exato a ser pago ficará disponível próximo ao início do calendário de depósitos e poderá ser consultado pelo aplicativo ou pelo portal Meu INSS, utilizando a conta Gov.br.