Grêmio e Vasco da Gama estão atentos ao mercado da bola, monitorando possíveis reforços para a sequência da temporada de 2026. Enquanto o Tricolor Gaúcho mira a contratação de ex-jogador do Botafogo, o Cruzmaltino olha com atenção para um zagueiro do Boca Juniors.

De acordo com informações do jornal Zero Hora, o alvo do Imortal é volante Danilo Barbosa, campeão brasileiro e da Copa Libertadores pelo Glorioso em 2024. O atleta é um pedido do técnico Luís Castro, que trabalhou com ele em General Severiano em 2023.

Atualmente, Danilo defende as cores do Al-Ula, da Arábia Saudita, e tem contrato válido até meados de 2028. Conforme consta no site Transfermarkt, especializado em valores do mercado da bola, o meio-campista está avaliado em 2 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a cerca de R$ 6 milhões.

Já pelos lados de São Januário, a novidade no noticiário do mercado da bola é Lautaro Dilollo, do Boca Juniors. O defensor de 22 anos de idade entrou no radar do time carioca para a sequência da jornada a pedido do técnico Pedro Emanuel, que gosta do perfil do jovem e gostaria de contar com ele no plantel daqui em diante.

Créditos: Instagram/Lautaro Dilollo

Vasco precisará abrir os cofres

Segundo noticiou a Agência RTI Esporte, a diretoria vascaína estuda apresentar uma proposta pelo zagueiro nos próximos dias. Mas não será nada simples tirar Dilollo da Bombonera nesta janela de transferências. Por se tratar de um jogador jovem, com potencial e que tem contrato até 2029, o Boca deve fazer jogo duro para liberá-lo.

Os argentinos querem algo em torno de US$ 20 milhões (R$ 103,8 milhões, na cotação atual) para fazer negócio. Embora sejam cifras consideradas elevadas pela cúpula cruzmaltina, a contratação é tratada como prioridade e o Gigante da Colina pretende fazer todos os esforços possíveis para tê-lo em São Januário em breve.