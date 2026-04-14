Nesta terça-feira (14), às 19h (de Brasília), o Grêmio entra em campo para enfrentar o Deportivo Riestra, em Porto Alegre, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Além das questões que envolvem o jogo, o exótico goleiro do adversário argentino é mais um atrativo e pode ser um ponto a ser explorado pelo time gaúcho.

O nome da figura é Ignacio Arce, de 34 anos de idade. Nacho é daqueles jogadores de personalidade e estilo próprio, raro no futebol atual. Ele não só participa da construção ofensiva da equipe, como gosta de se aventurar fazendo loucuras com a bola nos pés fora da própria área.

Vira e mexe o camisa 1 solta a bola e sai jogando, tentando driblar, um, dois e até três adversários. Passes ousados e lançamentos como se fosse um jogador de linha. Sem dúvidas, um elemento diferente do Riestra. Mas, ao mesmo tempo, um ponto a ser explorado pelo rival.

Créditos: Instagram/Nacho Arce

Muitas vezes as aventuras de Nacho resultam em erros. As perdas de posse, especialmente nas vezes em que está perto do gol, geram chances para outra equipe que não aconteceriam se ele se mantivesse embaixo das traves. Se souber aproveitar caso tenha a oportunidade, o Imortal pode se dar bem.

Grêmio precisa vencer

Para não se complicar na fase de grupos da Sula, o Tricolor precisa vencer a partida de logo mais. Derrotado na estreia pelo Montevideo City Torque, o time gaúcho entra em campo pressionado pelo resultado positivo.

Neste momento, os comandados do técnico Luís Castro ocupam a lanterna do Grupo F, com zero pontos. Jogando em casa, contando com o apoio da torcida, o Grêmio não pode vacilar se quiser avançar para a segunda fase do torneio continental.

Lembrando que apenas o líder da chave garante vaga direta no mata-mata. O segundo colocado avança, mas tem de disputar um playoff contra um eliminado da Libertadores.