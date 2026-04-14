Recentemente, a Petra Diamonds anunciou a recuperação de um diamante azul de 41,82 quilates na famosa Mina Cullinan, localizada na África do Sul. Essa descoberta surpreendeu a indústria de gemas, uma vez que diamantes azuis são considerados extremamente raros e valiosos.

O diamante foi classificado como um Type IIb, que é conhecido por sua cor intensa e clareza. Segundo a Petra Diamonds, a avaliação inicial indicou que a pedra possui qualidade excepcional.

A última vez que um diamante azul dessa magnitude foi encontrado foi em abril de 2021, quando uma pedra semelhante foi vendida por USD 40,2 milhões. A expectativa é que este novo diamante também atraia interesse significativo de compradores.

A Mina Cullinan e sua história

A Mina Cullinan é famosa por ser a fonte de alguns dos diamantes mais valiosos do mundo. Descoberta em 1902, a mina é conhecida por produzir pedras de alto valor, incluindo o famoso Cullinan Diamond, que pesa 3.106 quilates.

A Petra Diamonds, que adquiriu a mina do De Beers Group em 2007, acredita que as operações continuarão até a década de 2040, com a expectativa de novas descobertas. Diamantes azuis ocupam um lugar especial entre as gemas naturais, e a descoberta de um diamante desse tamanho na Mina Cullinan gera comparações com algumas das pedras mais valiosas já vendidas.

Grant Mobley, do Natural Diamond Council, afirmou que a cor e a clareza do diamante o colocam entre as descobertas mais significativas de diamantes azuis na história. Outros diamantes notáveis da mina incluem o Blue Moon of Josephine, com 12 quilates, e o De Beers Blue, com 15 quilates.

A demanda por pedras raras continua a crescer, e cada nova descoberta pode influenciar os preços e o interesse do mercado. A Petra Diamonds está atualmente avaliando a melhor forma de comercializar a nova pedra, o que poderá impactar ainda mais o setor de gemas no futuro.