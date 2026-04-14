Anunciado há pouco tempo, Roger Machado pode já estar vivendo seus últimos dias como técnico do São Paulo. Mesmo com o profissional ainda no cargo, a diretoria tricolor procurou Dorival Júnior, recém-demitido do Corinthians, para saber sobre sua disponibilidade.

Conforme noticiou o jornalista Jorge Nicola, o Tricolor Paulista fez contato com o ex-treinador da Seleção Brasileira no fim de semana. O encontro entre as partes aconteceu no último sábado, dia 11 de abril, depois da derrota para o Vitória, por 2 a 0, em Salvador, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Ainda de acordo com Nicola, a conversa ocorreu sem a participação de Rui Costa, executivo de futebol do time do Morumbi. O diretor, vale lembrar, foi o responsável pela demissão de Hernán Crespo e pela escolha de Roger. Tanto o lado são-paulino quanto o de Dorival negaram o contato.

Créditos: Rubens Chiri / saopaulofc

De toda maneira, as especulações surgem em meio a pressão que aumenta sobre Roger à medida que o trabalho caminha. O atual comandante são-paulino, contratado sem ser unanimidade, vem sendo bastante criticado pela torcida. Até aqui, soma quatro vitórias, um empate e três derrotas em oito jogos disputados.

Roger Machado pode cair e Dorival pode voltar ao Morumbi

As chances de Roger ser demitido num futuro próximo são grandes. Se isso acontecer, é possível que Rui Costa, mais um a ter o trabalho questionado pela torcida, também seja pressionado a entregar o cargo.

Enquanto isso, o fantasma de Dorival ronda o Morumbi. Um retorno representaria sua terceira passagem pelo clube. Na primeira, entre 2017 e 2018, deixou o cargo sem títulos. Na segunda, em 2023, conquistou a Copa do Brasil, taça até então inédita.

A segunda passagem de Dorival foi marcada por uma forte identificação com o torcedor, que gostaria de vê-lo de volta no comando da equipe. O motivo da saída foi o convite da CBF para assumir a Seleção Brasileira.