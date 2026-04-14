O atacante francês Hugo Ekitiké, considerado uma das principais promessas do futebol europeu e apontado como “parça” de Kylian Mbappé na seleção da França, sofreu uma grave lesão e está fora da Copa do Mundo.

Segundo informações divulgadas por fontes nas redes sociais, incluindo o perfil @alsllmii via @goalsside, o jogador teve um corte no tendão de Aquiles, uma das lesões mais severas no futebol moderno.

Gravidade da lesão preocupa comissão médica

De acordo com as informações preliminares, o diagnóstico aponta para uma recuperação longa, estimada entre 9 e 12 meses, o que automaticamente tira o atacante da competição mundial e também compromete boa parte da próxima temporada europeia.

O tendão de Aquiles é responsável por movimentos fundamentais como arrancadas, saltos e mudanças bruscas de direção — e lesões nessa região costumam exigir cirurgia e reabilitação intensa.

Baixa dura para a seleção francesa

A ausência de Ekitiké representa um duro golpe para a França, que perderia uma peça de velocidade e profundidade ofensiva no elenco. O atacante vinha sendo observado como uma opção importante no setor ofensivo, especialmente como alternativa para o trio titular.

Impacto na carreira

Com cerca 9 a 12 meses de recuperação previstos, o jogador pode voltar aos gramados somente na próxima temporada, dependendo da evolução do tratamento e da fisioterapia.

A situação ainda não foi confirmada oficialmente pela federação francesa ou pelo clube do atleta, mas já gera grande repercussão entre torcedores e analistas.