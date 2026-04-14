Um grupo que opera no setor de varejo, anunciou a aquisição de cinco supermercados da cooperativa Copercampos, localizada no Oeste de Santa Catarina. Essa transação inclui unidades em Campos Novos, Capinzal, Caçador e Otacílio Costa.

O valor da operação não foi revelado, mas a compra representa um passo significativo na estratégia de crescimento do grupo. Com a compra, o Grupo Master garantiu que os aproximadamente 500 empregos diretos gerados pelas lojas adquiridas serão preservados.

Três das cinco unidades serão convertidas para a bandeira Master Supermercados, enquanto as outras duas serão rebatizadas como Econômico Atacadão. A reinauguração dessas lojas está prevista para ocorrer ainda em 2026.

Fortalecimento da Presença em Santa Catarina

Além das lojas, a negociação também incluiu um centro de distribuição em Campos Novos. Essa adição é estratégica para fortalecer a presença do Grupo Master em Santa Catarina, onde já opera a bandeira Badotti e possui outras três unidades em Xanxerê.

Com essa aquisição, o grupo amplia sua capacidade de distribuição e logística, essencial para atender a crescente demanda na região. O Grupo Master passa a contar com 24 lojas em três estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A empresa, que já emprega 3,5 mil funcionários, projeta um faturamento de R$ 2 bilhões até 2026. Esse crescimento é um reflexo da estratégia de expansão do grupo, que busca consolidar sua posição no mercado varejista brasileiro.

A compra dos supermercados da Copercampos posiciona o Grupo Master como um dos principais players no varejo de Santa Catarina. O estado tem se destacado no ranking “Top 300” do varejo brasileiro, segundo o Instituto Retail Think Tank. A presença consolidada do grupo na região pode influenciar positivamente o mercado local e trazer novas oportunidades para os consumidores.