A Caixa Econômica Federal anunciou a liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para moradores de quatro municípios do oeste do Pará, que foram afetados por chuvas intensas.

Essa medida visa auxiliar as famílias que enfrentaram dificuldades devido a calamidades naturais. Os municípios contemplados são Aveiro, Curuá, Mojuí dos Campos e Terra Santa. A ação tem como objetivo fornecer suporte financeiro para que as famílias possam se reestruturar após os danos causados pelas chuvas.

Cada trabalhador pode sacar até R$ 6.220,00 por conta vinculada ao FGTS. A Caixa destaca que a liberação do saque é uma forma de atender às necessidades emergenciais dos afetados, permitindo que eles tenham acesso a recursos para recuperação.

Prazo para Solicitação

Os moradores têm um prazo de 90 dias, contados a partir da publicação da portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para solicitar o saque. Essa portaria reconhece a situação de emergência ou calamidade pública nos municípios afetados. Portanto, é importante que os beneficiários fiquem atentos ao prazo para garantir o acesso ao recurso.

O processo de solicitação do saque é totalmente digital, facilitando o acesso aos recursos sem a necessidade de comparecer a uma agência da Caixa. Para realizar o saque, os moradores devem seguir alguns passos simples: