Nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), México e África do Sul se enfrentam no Estádio Azteca, na estreia da Copa do Mundo. Antes da bola rolar, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, antecipar o que poderá acontecer em campo.

Segundo a IA, os donos da casa vão usar o mando para propor o jogo desde o apito inicial, partindo para cima dos sul-africanos. A postura da equipe será impulsionada pela atmosfera do Azteca, palco do tricampeonato brasileiro em 1970. O estádio deve ser uma espécie de décimo segundo jogador.

Esse ímpeto todo deve resultar na abertura do placar ainda no primeiro tempo. Os sul-africanos, por sua vez, vão usar a velocidade para empatar no segundo tempo. No entanto, os mexicanos vão se superar novamente, anotando mais um e sacramentando a vitória na abertura do Mundial.

“Placar Crônico: México 2 x 1 África do Sul. O México vai propor o jogo, abrir o placar ainda no primeiro tempo, tomar um susto na segunda etapa com a velocidade sul-africana, mas sacramentar a vitória na reta final. A festa vai ser asteca na rodada de abertura! A bola vai rolar e o coração vai bater mais forte”, aponta a IA.

Créditos: Divulgação/Adidas

México e África do Sul ficaram no empate em 2010

Essa não será a primeira vez que os países se enfrentam na partida de abertura da Copa do Mundo. Em 2010, em território sul-africano, os times empataram em 1 a 1, no antigo Soccer City e atual Estádio FNB, em Joanesburgo.

Os mexicanos têm ao seu favor o retrospecto favorável em estreias de Mundial: desde 1994, a equipe norte-americana não é derrotada na primeira partida do torneio. Os sul-africanos, por outro lado, viverão a experiência de disputar o certame mais importante do futebol somente pela quarta vez na história.