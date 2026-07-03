O Verdão fez uma oferta para tentar contratar jogador comparado a ninguém menos que Lionel Messi. O atleta em questão é o meia-atacante Taison, de 38 anos de idade, cria da base do Internacional, que estava em fim de contrato com o PAOK, da Grécia.

Conforme noticiou o repórter Bruno Mucke, setorista do clube, o Juventude tentou repatriar o vetarano. Como o vínculo com a agremiação grega se encerrou no fim de junho, ele poderia fechar com outro time sem custos de transferências. Taison, porém, optou por estender o compromisso até meados de 2027.

Revelado nas categorias de base do Inter, o meia surgiu como uma das grandes promessas de sua geração. Tanto que, em 2009, ele virou alvo de uma comparação com o hoje consagrado craque argentino, que na época também começava a trilhar a sua trajetória.

Em um artigo intitulado “Messi ou Taison, o tempo dirá quem foi melhor”, o jornalista fez uma longa comparação entre os jogadores. O texto ganhou repercussão nacional e acabou virando meme. Até os dias de hoje, sempre que o nome do meia brasileiro é mencionado, os mais velhos logo se lembram do episódio.

Créditos: Instagram/Taison

Lionel Messi entra em campo logo mais

Enquanto Taison segue em atividade na Grécia, Messi se prepara para mais um desafio liderando a Seleção da Argentina. O capitão e camisa 10 do time albiceleste mira a conquista do bicampeonato mundial com seu país.

Nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), a Argentina do craque enfrenta Cabo Verde, no Hard Rock Stadium, em Miami, em partida válida pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Quem vencer, avança para as quartas.

Com seis gols marcados em três partidas disputadas, Leo lidera o ranking de artilharia ao lado de Kylian Mbappé. O francês, porém, já entrou em campo pela atual etapa da competição e, portanto, tem um jogo a mais que o argentino.