Muitos brasileiros esperam notícias do INSS, seja para busca de um benefício, perícia ou até mesmo algum tipo de revisão. Se você está na fila de espera por alguma atualização, temos um ótima notícia confirmada nesta semana.

A fila de pedidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve encerrar o mês de junho com 1,8 milhão de requerimentos, o menor volume registrado desde setembro de 2024, segundo dados apresentados durante reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), em Brasília.

Desse total, 825 mil solicitações estão em análise há menos de 45 dias, 555 mil aguardam há mais de 45 dias e 451 mil processos dependem de alguma ação do próprio segurado, como o envio de documentos complementares.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Boa notícia: redução no tempo de espera para concessão dos benefícios

De acordo com o diretor de Benefícios do INSS, Leonardo Bittencourt, o objetivo da autarquia é reduzir não apenas o tamanho da fila, mas também o tempo de espera para a concessão dos benefícios.

Atualmente, o instituto analisa, em média, 700 mil pedidos por mês, tendo alcançado um recorde de 890 mil concessões em março de 2026. O tempo médio para conclusão dos requerimentos caiu para cerca de 50 dias, refletindo as medidas adotadas para acelerar o atendimento aos segurados.

Entre as ações implementadas pelo INSS estão a priorização da análise de novos pedidos por meio do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), a redução do prazo interno de análise de 45 para 30 dias, a ampliação dos mutirões de perícia médica e avaliação social.

Além disso, outra ação foi a contratação de 300 novos analistas do Seguro Social e 500 peritos médicos federais. O órgão também ampliou o uso da telemedicina para perícias em regiões com escassez de profissionais e reforçou a utilização do Atestmed, sistema que permite a análise documental de atestados médicos para pedidos de Benefício por Incapacidade.

Os resultados dessas iniciativas também aparecem nos índices de satisfação dos usuários. Segundo o INSS, as reclamações registradas na Ouvidoria relacionadas à demora na análise de benefícios caíram 44% entre janeiro e maio de 2026, passando de 14.491 para 8.047 queixas, indicando uma melhora na eficiência do atendimento prestado aos segurados.