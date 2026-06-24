A última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026 promete um jogo de grande importância em Vancouver. Canadá e Suíça chegam empatados com 4 pontos e decidem diretamente quem avança em 1º no grupo para a segunda fase do Mundial.

A situação é simples e ao mesmo tempo dramática. Quem vencer garante a liderança do grupo. Em caso de empate, as duas seleções avançam, mas o Canadá leva vantagem importante no saldo de gols (+6 contra +3), construído após a goleada por 6 a 0 sobre o Catar. Por isso, os donos da casa entram em campo podendo até empatar para confirmar o primeiro lugar.

Pegando carona desse importante duelo, perguntamos para uma Inteligência Artificial: o Gemini, sobre quem deve levar a melhor na partida, que será importante para determinar os rumos da próxima fase.

Como chegam as Seleções para a partida

Do lado canadense, o técnico Jesse Marsch tem um problema sério: a lesão de Ismaël Koné, peça importante no meio-campo, que fraturou a perna e está fora da competição.

Com isso, a criação e a transição ficam ainda mais concentradas em Alphonso Davies, na velocidade de Jacob Shaffelburg e na eficiência de Jonathan David. A ideia é manter o estilo intenso, de pressão alta, empurrado pela torcida.

Já a Suíça, comandada por Murat Yakin, aposta na experiência e no controle de jogo. Com Granit Xhaka e Remo Freuler organizando o meio-campo, a equipe deve tentar esfriar o ritmo adversário, manter a posse e explorar os espaços deixados pelas subidas dos laterais canadenses, usando a velocidade de Johan Manzambi nos contra-ataques.

Aposta feita pela IA: Canadá 1×1 Suiça

De acordo com a IA, com o cenário do empate sendo suficiente para ambos avançarem, a tendência é de um início mais estudado, com crescimento da cautela ao longo da partida. Ainda assim, o jogo promete equilíbrio até o fim.

Palpite é Canadá 1 x 1 Suíça. resultado que garante o Canadá na liderança do Grupo B e a Suíça também classificada, para festa das duas torcidas em Vancouver.