A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), pertencente do poder executivo, fez uma importante convocação diretamente para os beneficiários do Programa Bolsa Família, do Governo Federal.

Esse chamado diz respeito a quem ainda não realizou o acompanhamento das condicionalidades de saúde referentes ao primeiro semestre de 2026. A determinação é que procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima até a próxima terça-feira, 30 de junho.

Como medida para facilitar a regularização, todas as UBS do município funcionarão excepcionalmente neste sábado (27), das 7h às 12h, para atendimento da população.

O acompanhamento é obrigatório para a manutenção do benefício e também contribui para o monitoramento das condições de saúde das famílias atendidas pela Atenção Primária. O não cumprimento pode levar à suspensão do pagamento.

Devem realizar o acompanhamento:

Crianças de 0 a 7 anos

Mulheres de 14 a 44 anos

Gestantes beneficiárias do programa

Para o atendimento, é necessário apresentar documentos como RG ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS, Cartão do Bolsa Família (se houver), caderneta de vacinação das crianças e cartão da gestante, no caso de grávidas.

Créditos: Lyon Santos/ MDS

Orientação para as famílias em casos de calamidade

A Secretaria também orienta que famílias que tenham precisado deixar suas residências por situações de calamidade compareçam à UBS mais próxima para atualizar dados cadastrais, como endereço, e manter o acompanhamento em dia. A atualização é considerada fundamental para garantir o acesso aos serviços de saúde e evitar pendências no benefício.

A Prefeitura destaca que a participação das famílias é essencial para assegurar a continuidade do Bolsa Família e fortalecer o acompanhamento da saúde dos beneficiários, reforçando a necessidade de que quem ainda não realizou o procedimento procure uma unidade de saúde dentro do prazo estabelecido.