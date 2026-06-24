O FGTS é um direito de todo o trabalhador, mas é importante lembrar que existem regras sobre os pagamentos. Falando sobre esse tema, moradores de duas cidades brasileiras tiveram o dinheiro liberado para receber.

Moradores dos municípios de Amajari e Rorainópolis, em Roraima, já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade pública devido aos danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram as cidades. O pedido pode ser realizado até o dia 17 de setembro diretamente pelo aplicativo FGTS.

Na semana passada, a Caixa também liberou o benefício para os moradores de Normandia afetados pelos temporais. O saque é destinado aos trabalhadores que residem em áreas reconhecidas pela Defesa Civil como atingidas pela calamidade.

Créditos: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Quem tem acesso aos valores

Para ter acesso ao recurso, é necessário possuir saldo disponível no FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor liberado pode chegar a R$ 6.220 por conta vinculada, respeitando o saldo existente.

Todo o processo é feito pelo celular, sem necessidade de comparecimento a uma agência da Caixa. Pelo aplicativo FGTS, o trabalhador deve selecionar a opção de saque por calamidade pública, informar o município e enviar os documentos exigidos para análise.

Entre os documentos aceitos estão RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte, além de uma selfie segurando o documento de identificação.

Também é necessário apresentar comprovante de residência emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade. Caso o comprovante não esteja em nome do trabalhador, é possível apresentar uma declaração emitida pela prefeitura atestando a residência na área afetada.

Após a aprovação do pedido, o valor poderá ser depositado em uma conta da Caixa, incluindo o Caixa Tem, ou em outra instituição financeira indicada pelo trabalhador no momento da solicitação.