A CNH, popularmente conhecida como carteira de motorista, é um documento importante e fundamental para muitas pessoas que querem dirigir um veículo e precisam se locomover, seja para trabalho ou até lazer. Entretanto, ela gera alguns questionamentos, principalmente com mudanças de leis e normas.

Falando sobre o tema, uma questão importante fica no ar: minha CNH será renovada automaticamente sem precisar ir a nenhum lugar com a nova lei?

Entenda o que muda com a lei da renovação automática

A publicação da Lei nº 15.428/2026 gerou dúvidas entre milhares de motoristas brasileiros. Desde que a nova legislação foi divulgada pelo Governo Federal, muitos condutores passaram a questionar se a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será renovada automaticamente ao vencer.

Créditos: Valter Campanato/Agencia Brasil

O que diz a nova lei?

A resposta, neste momento, é clara: não existe renovação automática da CNH em funcionamento no Brasil. A Lei nº 15.428/2026, originada da Medida Provisória nº 1.327/2025, criou a possibilidade de renovação automática da CNH para os motoristas inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), conhecido como Cadastro de Bons Condutores.

Para ter acesso ao benefício, o motorista não pode ter cometido infrações que gerem pontuação na carteira nos 12 meses anteriores ao vencimento do documento.

Inicialmente, a proposta previa um processo mais simplificado para esses condutores, reduzindo etapas burocráticas. Entretanto, durante a tramitação no Congresso Nacional, o texto sofreu mudanças importantes.

Por qual motivo a renovação não é automática?

Os parlamentares mantiveram exigências consideradas essenciais para comprovar as condições de direção do motorista. Dessa forma, continuam obrigatórios os exames de aptidão física e mental e, quando previsto pela legislação, a avaliação psicológica.

Na prática, o condutor ainda precisa demonstrar que está apto a dirigir, tanto do ponto de vista físico quanto cognitivo e de saúde. Por isso, a CNH não é renovada apenas pelo histórico positivo do motorista ou pelo vencimento do documento.

O que é preciso fazer atualmente?

Quem precisa renovar a CNH continua seguindo os procedimentos estabelecidos pelos órgãos de trânsito, que incluem:

solicitar a renovação;

realizar os exames obrigatórios;

cumprir exigências específicas da categoria, quando houver;

aguardar a emissão do novo documento.

Especialistas em trânsito afirmam que a chamada renovação automática permanece apenas como uma previsão legal, sem aplicação prática neste momento.

O que fazer se a sua CNH está vencendo?

A recomendação é não presumir que a renovação acontecerá de forma automática. Motoristas com a habilitação próxima do vencimento devem acompanhar as orientações do Detran de seu estado e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), já que novas regulamentações ainda poderão ser publicadas.

Também é importante verificar se a CNH está entre as que tiveram a validade prorrogada pela Deliberação nº 278/2026. Embora a Lei nº 15.428/2026 mantenha a expressão “renovação automática” em seu texto, diversos aspectos de sua aplicação prática ainda dependem de regulamentação e ajustes operacionais.

Por enquanto, a orientação mais segura é acompanhar as informações oficiais e realizar o procedimento de renovação normalmente.