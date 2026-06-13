Neste sábado (13), às 16h (de Brasília), Catar e Suíça se enfrentam em Santa Clara, na Califórnia, em partida válida pelo Grupo B da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial antecipar o que poderá acontecer no gramado do Levi’s Stadium.

Para o Gemini, IA do Google, o selecionado europeu é amplamente favorito. A tendência é que o time suíço assuma às rédeas do jogo desde o pontapé inicial e tome conta das ações tanto tática quanto fisicamente. E precisará ter paciência para construir o placar.

A equipe asiática, por sua vez, tentará resistir à sua maneira, sabendo que possui uma qualidade técnica inferior ao adversário, e tentando explorar os contra-ataques. Mas não terá jeito, os suíços levarão a melhor e somarão os primeiros três pontos no torneio.

“Placar Previsto: Catar 0 x 2 Suíça. Os suíços devem abrir o placar ainda na primeira etapa, forçando o Catar a sair um pouco mais para o jogo no segundo tempo. Com mais espaço para contra-atacar, a Suíça mata a partida e carimba os primeiros três pontos na bagagem!”, aponta a inteligência artificial.

Créditos: Instagram/Seleção Suíça

Suíça é favorita no Grupo B

Não é só contra o Catar que a Suíça é favorita. O selecionado vermelho é apontado como o time a ser batido na chave que também tem Canadá e Bósnia. Se tudo ocorrer na prática conforme projeta a teoria, a equipe tem tudo para garantir o primeiro lugar do grupo.

Os europeus, no entanto, precisarão mostrar esse favoritismo em campo. Os canadenses, jogando em casa e contando com o apoio da torcida, e a Bósnia, apostando no jogo físico, correm por fora na briga por uma das vagas no mata-mata. E, se tratando de Copa do Mundo, tudo pode acontecer, inclusive as famosas “zebras”.