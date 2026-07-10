Nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), Espanha e Bélgica se enfrentam no SoFi Stadium, em Los Angeles, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a IA antecipar o que poderá acontecer em campo no duelo entre os países europeus.

Para o Gemini, inteligência artificial do Google, o favoritismo do confronto está com os espanhóis. Isso se deve ao fato da equipe treinada por Luis de la Fuente ter mostrado um equilíbrio maior até aqui na competição. Além disso, a Fúria possui uma capacidade maior de manter a posse da bola nos momentos de pressão.

Apesar disso, será um jogo decidido nos detalhes. Embora estejam oscilando, os belgas mostraram do que ainda são capazes na goleada sobre os Estados Unidos nas oitavas de final e podem surpreender. De toda maneira, a IA aposta em uma vitória espanhola pela diferença mínima no placar.

“Prevejo uma vitória da Espanha por 1 a 0 ou 2 a 1, com o time de Luis de la Fuente sabendo sofrer e aproveitando uma falha na transição defensiva belga. Contudo, se a Bélgica marcar primeiro, o cenário muda completamente, forçando a Espanha a se expor pela primeira vez no mundial — o que seria um teste fascinante para a invencibilidade de sua meta. O vencedor deste duelo garante seu lugar na semifinal contra a França, que já confirmou sua classificação”, aponta o Gemini.

Créditos: Instagram/Seleção Espanhola

Espanha impõe freguesia sobre a Bélgica

Nas últimas seis vezes em que os países se encontraram, somando jogos oficiais e amistosos, a Espanha levou a melhor em todas. O último duelo ocorreu em setembro de 2016 e David Silva marcou os gols da vitória por 2 a 0.

Em Mundiais, os países ficaram cara a cara duas vezes. Nas quartas de final de 1986, os times empataram no tempo normal e os belgas venceram nos pênaltis. Já em 1990, veio o troco espanhol: triunfo por 2 a 1 na fase de grupos.