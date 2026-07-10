O mercado da bola no futebol brasileiro está cada vez mais quente, prova disso são duas grandes equipes que estão se movimentando: Grêmio e Vasco. O clube carioca está em negociações envolvendo um volante, enquanto o Imortal acertou a transferência de um goleiro para a Europa.

Começamos pelo Vasco, já que o volante Hugo Moura está de saída e deve seguir a carreira no futebol da Arábia Saudita. Com contrato próximo do fim, o jogador chegou a um acordo com o Al-Fayha, equipe comandada pelo técnico Fábio Carille. Restam apenas os últimos detalhes burocráticos para a assinatura do vínculo e a conclusão da transferência em definitivo.

A tendência é que Vasco e Hugo Moura acertem uma rescisão amigável, permitindo a liberação imediata do atleta. Além de facilitar a negociação, a saída do volante representa um alívio na folha salarial do clube carioca, que pretende utilizar essa margem para buscar reforços na janela de transferências.

O meio-campista já se despediu dos companheiros e funcionários do Vasco, indicando que a mudança está praticamente concluída. A contratação foi um pedido de Fábio Carille, com quem Hugo Moura trabalhou tanto no Vasco quanto no Athletico-PR, fator que pesou na decisão de seguir para o futebol saudita.

Contratado pelo Vasco em abril de 2024, inicialmente por empréstimo com obrigação de compra, Hugo Moura disputou 119 partidas com a camisa cruz-maltina. Durante sua passagem, marcou quatro gols e distribuiu sete assistências, consolidando-se como uma das opções frequentes no meio-campo da equipe.

Tricolor Gaúcho próximo de concluir negociação envolvendo goleiro

Já o Grêmio está próximo de concluir a transferência definitiva do goleiro Adriel para o Torreense, equipe que disputa a segunda divisão de Portugal. O arqueiro de 25 anos retorna ao futebol português após defender o AFS por empréstimo entre janeiro e junho deste ano, período em que atuou na elite do país.

Na negociação, o Tricolor Gaúcho não receberá compensação financeira imediata, apesar de o contrato do jogador ser válido até o fim de 2027. Em contrapartida, o clube manterá um percentual dos direitos econômicos de Adriel, garantindo participação em uma eventual venda futura.

O Grêmio encaminhou a saída do goleiro Adriel para o Torreense, que disputa a segunda divisão de Portugal. O jogador de 25 anos esteve emprestado do início deste ano até o fim de junho a outro clube português, o AFS, que disputava a primeira divisão.



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Durante sua passagem pelo AFS, Adriel assumiu a condição de titular e disputou 16 partidas. Mesmo com a sequência de jogos, o clube português optou por não exercer a cláusula de compra prevista no contrato de empréstimo.

Antes disso, o goleiro havia defendido o Athletic-MG em 2025, acumulando 30 partidas. Revelado nas categorias de base do Grêmio, ele também teve uma passagem por empréstimo pelo Bahia, onde encontrou poucas oportunidades.

Adriel chegou a assumir a titularidade do Grêmio no início de 2023, mas acabou perdendo espaço após episódios classificados pelo então técnico Renato Portaluppi como atos de indisciplina.

Entre os motivos apontados na época estavam atrasos em treinamentos e a concessão de uma entrevista sem autorização da diretoria, fatores que encerraram sua sequência na equipe principal.