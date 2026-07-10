O Palmeiras é um dos times que mais vem movimentando o mercado da bola no futebol brasileiro nos últimos anos. Esse cenário fica ainda mais claro envolvendo o novo alvo da diretoria alviverde, e trata-se de um velho conhecido: o volante Danilo. Vendido por R$ 100 milhões, pode retornar custando mais caro aos cofres do clube.

O Verdão deu mais um passo para tentar repatriar o volante Danilo e apresentou ao Botafogo uma proposta de aproximadamente R$ 120 milhões.

Além da oferta financeira, o clube paulista incluiu o zagueiro Naves como parte da negociação. O meio-campista, que tem contrato com o Alvinegro até julho de 2029, é considerado o principal alvo da diretoria alviverde nesta janela de transferências.

A proposta está nas mãos do Botafogo há algumas semanas, mas ainda não recebeu uma resposta oficial. Até o momento, Danilo é o único reforço tratado como prioridade pelo Palmeiras.

O interesse do Palmeiras em Danilo começou ainda na primeira janela de transferências de 2026. As negociações foram interrompidas em fevereiro, quando John Textor, então responsável pela SAF do Botafogo, comunicou à presidente Leila Pereira que o volante não seria negociado.

Em maio, o Botafogo passou a considerar uma venda e fixou a pedida em cerca de 40 milhões de euros, apostando que a Copa do Mundo de 2026 aumentaria o valor de mercado do jogador.

No entanto, Danilo teve participação discreta no torneio, entrando em quatro partidas contra Marrocos, Haiti, Japão e Noruega, sem registrar gols ou assistências.

Com a redução do interesse europeu, o Palmeiras ganhou força na disputa pelo volante, revelado em suas categorias de base, onde atuou profissionalmente entre 2020 e 2022, acumulando 12 gols e oito assistências antes de deixar o clube.

Como foi a venda de Danilo para o futebol inglês?

Em 2023, o Palmeiras oficializou a venda do volante Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, em uma das maiores negociações da história do clube. O acordo foi fechado por 18 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões), com a possibilidade de outros 2 milhões de euros em bônus por metas esportivas.

A transferência figurou entre as maiores já realizadas pelo Palmeiras, ficando atrás apenas das vendas de Gabriel Jesus para o Manchester City e de Endrick para o Real Madrid.