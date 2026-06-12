Nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), Estados Unidos e Paraguai se enfrentam em Los Angeles, em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial projetar o que poderá acontecer no campo do SoFi Stadium.

Para o Gemini, IA do Google, o panorama do jogo aponta para o selecionado norte-americano tomando a iniciativa. Os estadunidenses contam com maior poderio ofensivo, além do fato de estarem atuando em casa. Essa junção de fatores deve contribuir para uma postura mais ousada.

O selecionado sul-americano, por sua vez, tem como sua maior valência o sistema defensivo, que deve ser explorado novamente. O time albirrojo deve se postar mais atrás e buscar os contra-ataques. Além, é claro, de apostar na bola parada, tendo o potencial de jogadores como Gustavo Gómez a ser explorado.

“Palpite do Analista: Estados Unidos 2 x 1 Paraguai. Desenho do jogo: Um gol cedo dos EUA incendeia a partida, o Paraguai empata na bola parada com a liderança de Gustavo Gómez, mas a maior rotação e o cansaço na reta final dão a vitória magra e suada para os mandantes na estreia”, aponta a inteligência artificial.

Créditos: Instagram/Seleção dos Estados Unidos

Estados Unidos venceram último duelo contra o Paraguai

No encontro mais recente entre os países, os EUA levaram a melhor e venceram por 2 a 1, em amistoso disputado em 2025. Reyna e Balogun marcaram os gols do time estadunidense, enquanto Álex Arce descontou para os paraguaios.

Quem vencer agora dará um passo importante rumo a classificação para o mata-mata, principal objetivo de ambos. Além de estadunidenses e paraguaios, o Grupo D do Mundial também conta com Austrália e Turquia, que se enfrentam neste domingo (13), em Vancouver, no Canadá, pela primeira rodada da chave.