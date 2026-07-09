Nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), França e Marrocos se enfrentam no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a IA antecipar o que poderá acontecer dentro de campo.

Para o Gemini, inteligência artificial do Google, o selecionado europeu é favorito no confronto. Pesam a favor dos comandados de Didier Deschamps a profundidade de elenco, a qualidade individual e a camisa bicampeã. Isso, no entanto, não quer dizer que as coisas serão fáceis para os franceses.

Aliás, muito pelo contrário. O time africano já mostrou a que veio e do que é capaz de fazer explorando a velocidade de seus principais jogadores. A Holanda que o diga. O duelo será decidido nos detalhes, possivelmente em uma bola parada ou jogada individual, com os Azuis levando a melhor pela diferença mínima.

“Apesar da resiliência marroquina, a França leva uma ligeira vantagem pela capacidade de resolver jogos truncados. Meu placar previsto para hoje é 2 a 1 para a França, mas com o Marrocos vendendo muito caro a derrota, talvez levando o jogo para uma prorrogação tensa caso os europeus não consigam furar o bloqueio defensivo inicial”, aponta o Gemini.

Créditos: Instagram/FFF

França x Marrocos reedita semifinal de 2022

Para os marroquinos, a partida de logo mais tem um gosto de revanche. Em 2022, os países estiveram frente a frente em uma das semifinais e os franceses venceram por 2 a 0, com gols de Theo Hernández e Kolo Muani.

O resultado freou a campanha histórica da nação africana e colocou os europeus pela segunda vez seguida na final. Na grande decisão, porém, a então campeã sucumbiu diante de Lionel Messi e companhia, em um dos jogos mais memoráveis de todos os tempos.