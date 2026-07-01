A Inglaterra entra em campo nesta terça-feira (1º), em Atlanta, como uma das favoritas para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Invicta na competição, a seleção inglesa encerrou a fase de grupos com sete pontos, resultado de vitórias sobre Croácia e Panamá, além de um empate diante de Gana, confirmando a força de um elenco recheado de estrelas.

Entretanto, se a equipe europeia quiser de fato seguir no Mundial, terá que superar a República Democrática do Congo, uma das surpresas da competição. Um jogo de opostos no quesito tradição, que promete emoções. E aproveitando essa partida, perguntamos para a Inteligência Artificial Gemini, quem vai levar a melhor e a antecipação do placar.

Como chegam as equipes para o duelo decisivo

O principal destaque da Inglaterra é Harry Kane, que já marcou três gols no torneio e lidera um ataque de alto nível. Ao seu lado, Jude Bellingham tem sido o responsável por organizar as jogadas e ditar o ritmo do meio-campo, tornando a Inglaterra uma das seleções mais consistentes desta edição do Mundial.

Do outro lado, a República Democrática do Congo chega sem a pressão do favoritismo, mas embalada pela histórica classificação ao mata-mata pela primeira vez.

A equipe comandada por Sébastien Desabre garantiu sua vaga após superar grandes desafios e aposta na velocidade dos contra-ataques, tendo Yoane Wissa como principal referência ofensiva. O atacante também soma três gols na competição e representa a principal esperança dos africanos.

O que diz a IA sobre a partida

A expectativa é de uma partida com amplo domínio da posse de bola por parte da Inglaterra, enquanto a RD Congo deve adotar uma postura mais defensiva, explorando os espaços deixados pelo adversário.

Ainda de acordo com o Gemini, se conseguir resistir à pressão nos primeiros minutos, a seleção africana pode complicar a vida dos ingleses e transformar o confronto em um duelo mais equilibrado do que o esperado.

Palpite da IA: Inglaterra classificada

Segundo a IA, o favoritismo é da Inglaterra. Pela superioridade técnica, maior profundidade do elenco e experiência em jogos decisivos, a tendência é de classificação inglesa. Um placar de 3 a 1 aparece como resultado provável, com boas chances de Harry Kane voltar a balançar as redes e a partida terminar com mais de 2,5 gols.