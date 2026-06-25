A reta final da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 promete fortes emoções no confronto entre Paraguai e Austrália. Utilizando inteligência artificial, foi realizada uma previsão para o duelo decisivo da última rodada do Grupo D, partida que pode definir a classificação para as oitavas de final.

De acordo com a análise do Gemini, o cenário da chave aponta os Estados Unidos já garantidos na liderança, enquanto a Turquia aparece sem chances de avançar. Com isso, paraguaios e australianos disputariam diretamente a segunda vaga do grupo, aumentando ainda mais a pressão sobre as duas seleções.

A avaliação destaca que o Paraguai chega ao confronto respaldado por uma campanha marcada pela solidez defensiva e pela competitividade característica de suas equipes. Sob o comando de Gustavo Alfaro, a seleção sul-americana recuperou protagonismo internacional, apostando em organização tática e intensidade na marcação. Entretanto, a ausência de Miguel Almirón, suspenso, é vista como um fator que pode limitar o poder ofensivo da equipe.

Do outro lado, a Austrália surge com um estilo baseado na força física e nas transições rápidas. A equipe treinada por Tony Popović também possui uma vantagem importante na classificação, já que um empate seria suficiente para assegurar sua vaga na fase eliminatória. A estratégia australiana, segundo a projeção, deve priorizar uma postura defensiva consistente, explorando oportunidades em contra-ataques e jogadas de bola parada.

A inteligência artificial prevê um duelo equilibrado, de poucas oportunidades e muita disputa física. Com a necessidade da vitória, o Paraguai deverá assumir uma postura mais agressiva, enquanto os australianos buscarão administrar o resultado favorável.

Ao final dos 90 minutos, a previsão aponta para um empate por 1 a 1. Nesse cenário, a Austrália confirmaria sua classificação direta para as oitavas de final, enquanto o Paraguai dependeria dos resultados de outros grupos para manter vivo o sonho de avançar na competição.