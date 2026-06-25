O SoFi Stadium, em Los Angeles, será palco do fechamento do Grupo D da Copa do Mundo de 2026, com um duelo entre os donos da casa, os Estados Unidos, e a Turquia. Jogo que coloca frente a frente duas seleções em momentos completamente opostos na competição.

Aproveitando esse bom gancho, perguntamos para uma Inteligência Artificial, o Gemini, quem pode levar a melhor nesse duelo. Se teremos os 100% dos Estados Unidos ou a despedida com honra da Turquia.

Como chegam as equipes para o duelo

Os Estados Unidos chegam embalados e já classificados para o mata-mata. A equipe comandada por Mauricio Pochettino lidera o grupo com 6 pontos, após vencer o Paraguai por 4 a 1 e a Austrália por 2 a 0. Jogando em casa e com forte apoio da torcida, os americanos querem fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Do outro lado, a Turquia vive uma realidade bem mais complicada. A seleção de Vincenzo Montella já está eliminada após derrotas para Austrália e Paraguai e entra em campo apenas para cumprir tabela e tentar encerrar sua participação com uma atuação digna.

IA aponta festa dos Estados Unidos com 100% na Copa

De acordo com o Gemini, mesmo com o favoritismo dos Estados Unidos, a tendência é de um time alternativo em campo, já que Pochettino pode poupar peças importantes pensando no mata-mata.

Ainda assim, a força coletiva, o ritmo intenso e o fator casa seguem sendo grandes armas dos americanos. A Turquia, por sua vez, tenta se apoiar em nomes como Arda Güler e Kenan Yıldız para buscar uma despedida mais honrosa.

Para a IA, o palpite final é Estados Unidos 2 x 1 Turquia. Mesmo com resistência turca e possível gol de honra, os donos da casa devem controlar o jogo e confirmar mais uma vitória, encerrando a fase de grupos com campanha perfeita e moral elevada para a fase mata-mata.