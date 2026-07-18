A inteligência artificial Gemini projetou um confronto equilibrado entre Espanha e Argentina na grande decisão da Copa do Mundo de 2026. Após analisar o momento das duas seleções e suas características táticas, a ferramenta indicou que os argentinos levam uma pequena vantagem e devem conquistar o título mundial em uma partida decidida apenas na prorrogação.

Na avaliação da IA, a Espanha chega embalada depois de eliminar a França por 2 a 0, demonstrando organização defensiva, controle da posse de bola e eficiência ofensiva. O time comandado por Luis de la Fuente foi destacado pela capacidade de dominar o ritmo das partidas, explorando principalmente a velocidade de Lamine Yamal e a criatividade de Dani Olmo para construir suas jogadas.

Do outro lado, a Argentina também impressionou ao garantir vaga na final após vencer a Inglaterra por 2 a 1 em uma virada nos minutos finais. Para o Gemini, a equipe dirigida por Lionel Scaloni se diferencia pela força mental e pela capacidade de reagir em momentos decisivos. A inteligência artificial ressaltou que o elenco argentino demonstra grande entrosamento e costuma crescer sob pressão, característica considerada determinante em confrontos eliminatórios.

Na projeção da partida, a IA acredita que a Espanha deverá controlar as ações durante boa parte do tempo regulamentar e abrir o placar ainda no primeiro tempo com Dani Olmo. Já a Argentina responderia na etapa final, chegando ao empate com uma cobrança de falta de Lionel Messi, levando a decisão para a prorrogação.

No tempo extra, segundo a previsão, o banco de reservas argentino faria a diferença. A jogada decisiva teria participação de Messi, que serviria Julián Álvarez para marcar o gol da vitória aos 104 minutos, decretando o placar de 2 a 1 para a equipe sul-americana.

Caso essa projeção se confirme, a Argentina conquistaria o tetracampeonato mundial e encerraria a trajetória de Lionel Messi em Copas do Mundo com mais um título histórico. Apesar do favoritismo apontado pela inteligência artificial, a expectativa é de uma final equilibrada, marcada pelo duelo entre a organização coletiva da Espanha e a experiência da seleção argentina em jogos decisivos.