Após pedido do Real Madrid, a Uefa pode retirar todos os títulos conquistados pelo Barcelona entre 2010 e 2018. O período corresponde a uma parte considerável da era Lionel Messi e inclui os quatro títulos de Liga dos Campeões do craque argentino vestindo a camisa do clube catalão.

Conforme noticiou o jornal Diario As, a solicitação do Real abrange a investigação do Caso Negreira. O time merengue pediu ao juiz responsável que obrigue o maior rival a fornecer todo o compliance entre 2010 e 2018, bem como que a Guarda Civil espanhola forneça faturas, autorizações de pagamento, procedimentos internos e auditoria.

De acordo com o processo judicial do clube, esses documentos já haviam sido solicitados anteriormente, mas ainda não foram incluídos no processo. Diante das investigações em curso, o Real também pede que a Uefa considere a possibilidade de retirar todos os títulos conquistados pelo Barça durante o período.

Além das quatro Champions, a equipe blaugrana também ergueu três vezes a Supercopa da Europa, duas vezes o Mundial de Clubes, nove vezes o Campeonato Espanhol, seis vezes a Copa do Rei e oito vezes a Supercopa da Espanha. Em todos eles Messi esteve presente.

Créditos: Instagram/Uefa

Entenda o Caso Negreira

O Caso Negreira investiga um possível suborno do Barcelona a uma empresa do ex-vice-presidente do comitê de arbitragem da Espanha, José María Enríquez Negreira. Segundo a imprensa espanhola, foram comprovadas as existências de jantares de arbitragem organizados pelo grupo de Negreira em um bar de Barcelona, quando se deslocavam ao Camp Nou para apitar os jogos do Barça.

As apurações também apontam encontros terminados em um karaokê e viagens em carros de luxo. Ainda de acordo com jornais espanhóis, o instrutor do caso considera que Negreira controlou o sistema de qualificação dos árbitros para favorecer os “afins” para dirigir “jogos relevantes da Liga ou Taça e jogos internacionais ou mesmo manter a categoria, aumentando portanto, sua renda de uma forma importante”.

Conforme noticiou o El Mundo, os últimos responsáveis do Departamento de Conformidade do Barcelona reconheceram que nunca foi aberta uma investigação interna em relação aos pagamentos milionários que o clube fez aos árbitros durante duas décadas.