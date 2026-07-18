Milhares de aposentados, pensionistas e outros segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberão um pagamento maior no fim de novembro.

O valor adicional corresponde ao 13º salário destinado aos beneficiários que começaram a receber aposentadorias ou outros benefícios previdenciários a partir de maio de 2026 e, por isso, não foram contemplados pela antecipação realizada no primeiro semestre.

Segundo o INSS, o abono anual será pago juntamente com a folha regular de novembro, seguindo o calendário oficial entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro.

Neste ano, o governo federal antecipou o 13º salário para quem já era beneficiário até abril, com depósitos efetuados nas folhas de pagamento de abril e maio. Já os segurados que tiveram o benefício concedido após esse período receberão o valor apenas no encerramento do ano.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Quem tem direito ao 13º salário pago pelo INSS?

Receberão o pagamento os segurados que passaram a receber benefícios previdenciários a partir de maio de 2026 e possuem direito ao abono anual. Entre eles estão:

Aposentados;

Pensionistas;

Beneficiários do auxílio por incapacidade temporária;

Segurados que recebem salário-maternidade;

Beneficiários de outros auxílios previdenciários que garantem o pagamento do 13º salário.

Nos benefícios temporários, como auxílio por incapacidade temporária e salário-maternidade, o valor do abono é calculado proporcionalmente ao período em que o benefício foi pago.

Quem não recebe o abono anual?

O INSS esclarece que benefícios de caráter assistencial não dão direito ao 13º salário. Estão fora do pagamento:

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas);

Titulares da Renda Mensal Vitalícia (RMV).

O BPC é destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, mas, por ser um benefício assistencial, não inclui o pagamento do abono anual.

Calendário do 13º salário para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

Final 3: 26 de novembro

Final 4: 27 de novembro

Final 5: 30 de novembro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 2 de dezembro

Final 8: 3 de dezembro

Final 9: 4 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 2 de dezembro

Finais 3 e 8: 3 de dezembro

Finais 4 e 9: 4 de dezembro

Finais 5 e 0: 7 de dezembro

Os segurados podem verificar o valor do 13º salário pelo aplicativo ou site Meu INSS, utilizando a conta Gov.br. Também é possível obter informações pela Central 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Para o atendimento telefônico, basta informar o CPF e confirmar os dados cadastrais.