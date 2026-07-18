O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é uma ferramenta criada para identificar e reunir informações sobre famílias de baixa renda em todo o Brasil.

Ele funciona como a principal porta de acesso a mais de 40 programas sociais do Governo Federal. Por meio do registro, famílias de baixa renda podem ser selecionadas para receber diferentes benefícios e participar de iniciativas voltadas à melhoria da qualidade de vida.

Além do Bolsa Família, os inscritos no CadÚnico podem ter acesso a programas como a Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa, Minha Vida, Pé-de-Meia para estudantes, Auxílio Gás, ID Jovem e a isenção de taxas em concursos públicos, desde que atendam aos critérios específicos de cada benefício.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Como é o processo para se cadastrar?

Podem se cadastrar famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Além disso, alguns grupos específicos, como povos tradicionais e pessoas em situação de vulnerabilidade social, também podem ser incluídos no sistema mesmo quando a renda ultrapassa esse limite, conforme critérios de cada programa.

O cadastro reúne dados importantes sobre a realidade das famílias, como composição familiar, renda, endereço, condições da moradia e outras informações socioeconômicas. Com essas informações, o governo consegue identificar situações de vulnerabilidade e direcionar políticas públicas de forma mais eficiente.

Para que serve o CadÚnico?

Estar inscrito no CadÚnico permite que famílias tenham acesso a diversos benefícios, desde que atendam aos critérios específicos de cada iniciativa. Entre os principais programas que utilizam o cadastro como base estão:

Bolsa Família;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Minha Casa Minha Vida;

Isenção de taxas em concursos públicos e processos seletivos;

Programas educacionais;

Ações de qualificação profissional e inclusão social.

Apesar da importância do cadastro, muitas famílias que têm direito a benefícios ainda não procuram atendimento por falta de informação. O CadÚnico é gratuito e pode ser realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em postos de atendimento da assistência social dos municípios.

Mais do que um simples registro, o CadÚnico funciona como um instrumento de identificação social que ajuda o governo a conhecer melhor a população em situação de vulnerabilidade e ampliar o acesso a programas que podem melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras.