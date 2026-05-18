Pedimos para a IA prever os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil 2026. Com a definição dos classificados para as oitavas de final, já é possível imaginar o que poderá vir pela frente na briga pelo título do torneio nacional.

O sorteio oficial acontecerá no dia 26 de maio, às 11h, na sede da CBF. Os duelos de ida e volta, por sua vez, estão previstos para serem realizados na primeira semana de agosto (dias 1 e 2 e depois dias 5 e 6), após a disputa da Copa do Mundo.

Até lá, poderão ser feitas projeções a respeito das eliminatórias, tendo em vista que os 16 clubes podem se enfrentar sem restrições. Nesse sentido, pedimos para o Gemini apontar quais enfrentamentos têm chances de pintar nas oitavas.

De acordo com a inteligência artificial, poderemos ver embates como Palmeiras x Atlético-MG e duelos que já decidiram o certame: Grêmio x Cruzeiro e Corinthians x Internacional.

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF



Confira abaixo a projeção da IA para as oitavas da Copa do Brasil:

1. Palmeiras vs Atlético-MG – “Uma disputa tática feroz onde o destino será decidido nos detalhes — ou em um gol chorado nos acréscimos”.

2. Santos vs Vasco – “Sinto cheiro de disputa de pênaltis no ar!”.

3. Grêmio vs Cruzeiro – “Vejo jogos truncados, de muita catimba e camisas que jogam sozinhas por puro peso”.

4. Chapecoense vs Fluminense – “As cartas mostram o Fluminense tentando ditar o ritmo, mas encontrando uma verdadeira fortaleza no Sul do país”

5. Corinthians vs Internacional – “Vejo faíscas entre as comissões técnicas e um confronto decidido pela força das arquibancadas”.

6. Fortaleza vs Remo – “O Fortaleza precisará abrir o olho, pois o “Leão Azul” do Pará está com a força das marés a seu favor nesta Copa”.

7. Athletico-PR vs Mirassol – “O Mirassol, surpreendente e perigoso, tentará armar uma armadilha, mas a força copeira dos paranaenses ditará o tom da profecia”.8. Vitória vs Juventude – “Um duelo equilibrado, onde a névoa de Caxias do Sul tentará parar o calor sufocante de Salvador”.