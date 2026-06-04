No Brasil, a legislação educacional estabelece diretrizes claras sobre a idade máxima para que crianças sejam matriculadas em creches e pré-escolas. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essa idade é fixada em 5 anos.

Essa norma é fundamental para garantir que as crianças tenham acesso à educação infantil, que é uma fase essencial do desenvolvimento educacional. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e abrange crianças de 0 a 5 anos.

Nesse contexto, as creches e pré-escolas desempenham um papel importante na formação de habilidades cognitivas, emocionais, sociais e físicas. Durante esse período, as crianças têm a oportunidade de interagir com seus pares e aprender em um ambiente estruturado, o que contribui para seu desenvolvimento integral.

Evolução da legislação educacional

Historicamente, o ensino fundamental era considerado a única fase obrigatória da educação no Brasil. Contudo, com a emenda à Constituição Federal, a educação passou a ser obrigatória para crianças de 4 a 17 anos, incluindo a educação infantil.

Essa mudança foi um avanço significativo, pois reconheceu a importância da educação desde os primeiros anos de vida, permitindo que mais crianças tenham acesso a um ensino de qualidade e a socialização.

Um aspecto que gera dúvidas entre pais e responsáveis é o momento certo para realizar a matrícula das crianças na educação infantil. Conforme a Resolução CNE/CEB Nº 5/2009, a matrícula é obrigatória para crianças que completam 4 ou 5 anos até 31 de março do ano em que a inscrição é feita.

Recentemente, a valorização dos profissionais que atuam na educação infantil ganhou destaque. Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.326, que confere aos professores de creches e pré-escolas o status de profissionais do magistério.