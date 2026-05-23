O programa Minha Casa Minha Vida não estabelece uma idade máxima fixa para comprar um imóvel, mas existe uma regra que acaba limitando o financiamento para pessoas mais velhas. Justamente por isso, muitos idosos precisam reduzir o prazo de pagamento ou aumentar a entrada para conseguir aprovação no banco.

Dentro do MCMV, idosos com mais de 60 anos possuem prioridade em algumas modalidades do programa. Nas moradias destinadas à Faixa 1, voltada para famílias com renda de até R$ 2.640, pelo menos 3% das unidades devem ser reservadas para esse público.

Além da prioridade no sorteio, os idosos também têm preferência por apartamentos localizados no térreo. Os imóveis ainda contam com estrutura acessível, permitindo adaptações rápidas, como instalação de rampas e barras de apoio, algo considerado essencial para garantir mais segurança.

No entanto, a situação muda para quem busca financiamento pelas Faixas 2 e 3 do programa. Isso acontece porque uma regra do Banco Central determina que a soma da idade do comprador com o prazo de pagamento não pode ultrapassar 80 anos e seis meses.

Assim, uma pessoa de 65 anos, por exemplo, não consegue financiar um imóvel pelos tradicionais 35 anos. Na prática, o prazo cai para cerca de 15 anos, fazendo com que as parcelas aumentem bastante e exigindo até mesmo uma entrada maior para aprovação do crédito.

Créditos: Magnific

Como funciona o processo para participar

Para quem se encaixa na Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, o procedimento deve ser feito diretamente na prefeitura da cidade. Também é necessário manter o Cadastro Único, o CadÚnico, atualizado para conseguir participar dos processos de seleção habitacional.

Já nas Faixas 2 e 3, o caminho ocorre diretamente com a Caixa Econômica Federal ou com construtoras parceiras do programa. Nesse caso, aposentados e pensionistas precisam apresentar comprovantes de renda para iniciar a simulação e verificar as condições do financiamento.