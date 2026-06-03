Vem aí mais um feriado no calendário brasileiro e neste momento é importante ficar atento sobre o funcionamento de alguns importantes serviços. Um que não foge a regra é o INSS, que não terá atendimento nestes dias de descanso prolongado.

O feriado de Corpus Christi provocará alterações no funcionamento das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país. Durante o período, o atendimento presencial será suspenso, o que exige atenção dos segurados que precisam realizar serviços diretamente nas unidades.

De acordo com o calendário oficial, as agências do INSS não abrirão na quinta-feira (4/6), em razão do feriado de Corpus Christi. O atendimento presencial também permanecerá suspenso na sexta-feira (5/6), devido ao ponto facultativo adotado pelo Governo Federal.

Com isso, os segurados não poderão contar com atendimento nas unidades durante os dois dias. As atividades presenciais serão retomadas normalmente na segunda-feira (8/6), mediante agendamento prévio.

A proximidade da data tem gerado dúvidas entre os brasileiros. Levantamentos apontam aumento significativo nas buscas por informações relacionadas ao feriado e ao funcionamento de órgãos públicos, incluindo o INSS.

Créditos: Agência Brasil

Algum serviço continua disponível?

Apesar do fechamento temporário das agências, diversos serviços do INSS seguirão funcionando normalmente pelos canais remotos, para aqueles que desejam algum serviço relacionado ao órgão.

A Central de Atendimento 135 continuará disponível, oferecendo atendimento eletrônico 24 horas por dia. Já o suporte prestado por atendentes seguirá o horário habitual, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Além disso, o portal e o aplicativo Meu INSS permanecerão acessíveis durante todo o feriado. Por meio dessas plataformas, os segurados podem realizar diversos procedimentos sem sair de casa, como:

Agendar atendimentos;

Consultar extratos e pagamentos;

Acompanhar pedidos e requerimentos;

Emitir documentos;

Solicitar benefícios previdenciários e assistenciais.

Quem precisar de atendimento presencial deverá aguardar a reabertura das agências na semana seguinte ou utilizar os canais digitais para resolver pendências e reagendar serviços.

Dessa forma, embora as unidades físicas permaneçam fechadas durante o feriado de Corpus Christi, os principais serviços do INSS continuarão disponíveis por telefone e pela internet, garantindo atendimento aos segurados em todo o país.