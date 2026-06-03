O Pé-de-Meia é um dos programas vigentes no Brasil, voltado exclusivamente para estudantes. Sobre o benefício, surge uma oportunidade para os beneficiários receberem um valor a mais, mediante uma importante inscrição.

Os estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e comparecerem aos dois dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão direito a um incentivo extra de R$ 200.

O valor será depositado após a confirmação da conclusão da etapa escolar, na mesma conta utilizada para o recebimento dos demais pagamentos do programa. Ou seja, para ter direito ao valor extra, antes mesmo de comparecer nos dois dias de prova, é necessário se inscrever.

As inscrições para o Enem 2026 permanecem abertas até 5 de junho e devem ser realizadas exclusivamente pela Página do Participante. O mesmo prazo vale para pedidos de atendimento especializado e uso do nome social.

As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro e serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Estudantes do ensino médio precisam fazer acesso a plataforma

Os alunos concluintes do ensino médio da rede pública contam com inscrição pré-preenchida no sistema. Ainda assim, precisam acessar a plataforma para confirmar os dados, indicar o município onde desejam fazer as provas, escolher a língua estrangeira e solicitar atendimento especializado, caso necessário.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mesmo os candidatos contemplados com a isenção da taxa devem concluir o processo de inscrição. Para aqueles que não possuem gratuidade, a taxa é de R$ 85 e poderá ser paga até 10 de junho por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito em conta, conforme as opções disponibilizadas pela instituição financeira.

Cronograma do Enem 2026

Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho;

Pagamento da taxa: até 10 de junho;

Solicitação de nome social: de 25 de maio a 5 de junho;

Pedido de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho;

Resultado do atendimento especializado: 19 de junho;

Período para recurso: de 22 a 26 de junho;

Resultado dos recursos: 3 de julho;

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

Grande porta de entrada para o ensino superior

Criado para avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica, o Enem se consolidou como a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil.

As notas do exame são utilizadas em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Além disso, diversas instituições públicas e privadas adotam a nota do Enem como critério de seleção, seja de forma exclusiva ou complementar. O resultado também pode ser utilizado por estudantes interessados em ingressar em universidades portuguesas conveniadas ao Inep, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino superior no exterior.