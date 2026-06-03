Leila Pereira já avisou que não permanecerá no Palmeiras. Mesmo diante da possibilidade de alteração do estatuto para estender seu tempo de poder, a atual presidente palestrina deixará o clube após o fim de seu mandato, em 2027. E, desde já, o Vasco da Gama se apresenta como possível futuro para a dirigente.

Segundo o jornalista Cosme Rímoli, em seu blog no R7, o Cruzmaltino tem grande interesse em contar com a proprietária da Crefisa como dona de sua SAF. Não é segredo nenhum, por exemplo, a admiração que Pedrinho, presidente vascaíno, tem por Leila e seu marido, José Roberto Lamachia.

Aliás, existem conversas há tempos para que Marcos assuma o clube. Fato é que até que o mandato à frente do Verdão não chegue ao fim, Leila não pode fazer nenhum movimento nesse sentido. Mas o cenário será outro a partir de janeiro de 2028, com a dirigente livre para assumir outro time.

Créditos: Instagram/Pedrinho

Ainda não se sabe se Leila comandará a SAF do Vasco da Gama. No entanto, a vontade da equipe carioca e também da presidente palmeirense, que não quer mais depender da estrutura do modelo associativo, aponta para uma possível união nos próximos anos.

Leila Pereira deixará o Palmeiras

Em entrevista concedida ao POD_i, Leila indicou que deve deixar o Alviverde Paulista ao fim de seu mandato. A presidente mencionou a proposta de mudar o estatuto para um terceiro mandato, porém afirmou que não é o que deseja e que tudo caminha para o fim da relação em dezembro do ano que vem.

“O meu lugar é no futebol. Eu preciso sair do Palmeiras porque vai terminar meu mandato. Fui procurada para mudar o estatuto para um terceiro mandato, mas eu acho que não. Acho que meu ciclo vai terminar no Palmeiras em dezembro de 2027”, declarou Leila.