O jogador Cristiano Ronaldo finalizou em 2026 um projeto imobiliário de luxo em Portugal, avaliado em 30 milhões de libras (R$ 210 milhões). A nova propriedade, situada na Quinta da Marinha, destaca-se pelo design sofisticado e pela dimensão impressionante da estrutura.

O valor de mercado do imóvel chega a aproximadamente 210 milhões de reais, tornando-o um dos projetos mais caros já associados ao craque. Após três anos de construção, a residência oferece detalhes exclusivos que refletem o estilo de vida do atacante.

Detalhes do projeto e áreas de lazer: Cristiano Ronaldo

Entre os diferenciais internos estão áreas de areia que simulam uma praia particular, além de piscinas integradas e torneiras confeccionadas com ouro maciço. O local dispõe de oito dormitórios e acabamentos com mármore italiano, incluindo um mural personalizado da grife Louis Vuitton.

Além da decoração opulenta, a moradia oferece espaços focados em lazer, como sala de cinema privativa e academia completa para treinos intensos. Embora a obra esteja concluída, o atleta que atua pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita, deve ocupar o imóvel somente após encerrar sua carreira profissional.

Portfólio de imóveis ao redor do mundo

O atleta mantém uma fortuna avaliada em 8,8 bilhões de reais e investe frequentemente em residências exclusivas pelo globo. Em Funchal, na ilha da Madeira, ele construiu um edifício de sete andares para abrigar seus familiares próximos com investimento de 44 milhões de reais na reforma.

Na Espanha, o craque possui uma casa de férias em Marbella adquirida por 7,5 milhões de reais. A propriedade está situada estrategicamente nas proximidades da luxuosa residência pertencente ao lutador irlandês Conor McGregor. Já na capital espanhola, a residência em La Finca, avaliada em 30 milhões de reais, marcou sua trajetória pelo Real Madrid.

Investimentos estratégicos em Lisboa

O portfólio na capital portuguesa inclui uma cobertura de alto padrão comprada por 41 milhões de reais em 2019. Situado no topo de um prédio de 13 andares, o apartamento destaca-se como uma das aquisições mais caras do mercado imobiliário local.

A gestão desse patrimônio reflete uma estratégia financeira diversificada, com bens espalhados por diferentes países europeus. O atacante de 40 anos ainda mantém propriedades de luxo em Turim. Na Itália, embora não haja confirmação atual sobre a posse desses ativos específicos.