Passaram a vigorar recentemente, as novas regras do Minha Casa, Minha Vida para financiar um imóvel no Brasil. Após a aprovação do Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) em março deste ano, os limites de faixa de renda e financiamento do programa foram modificados.

Agora, famílias de classe média alta que recebem até R$ 13 mil por mês poderão financiar imóveis de até R$ 600 mil, valor máximo para financiamento. Até então, o limite estabelecido para essa parte da população era de R$ 500 mil – ou seja, um aumento de R$ 100 mil.

Com isso, estima-se que mais de 8 mil famílias de classe média passem a utilizar o MCMV para financiar um imóvel. Além da Faixa 4, os outros grupos estabelecidos pelo programa também foram modificados, como a Faixa 3, que teve as cifras elevadas de R$ 350 mil para R$ 400 mil.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As faixas de renda tiveram aumento nos limites entre R$ 300 e R$ 1 mil, enquanto a taxa de juros para pessoas de baixa renda foi reduzida. No que diz respeito ao financiamento, as faixas 1 e 2 seguem com limites de R$ 275 mil. Já os juros das parcelas caíram para 4,5%, beneficiando 87,9 mil famílias que compõem o grupo.

Ao vigorar, o limite de renda familiar mensal das faixas fica da seguinte forma:

Faixa 1: de R$ 2.850 para R$ 3.200.

Faixa 2: de R$ 4.700 para R$ 5.000

Faixa 3: de R$ 8.600 para R$ 9.600

Faixa 4: aumento de R$ 12.000 para R$ 13.000. Criado no ano passado, o grupo é voltado ao financiamento de imóveis por parte da classe média.

Entre a retomada do programa, em 2023, e dezembro de 2024, cerca de 1,26 milhão de residências foram contratadas através do programa, segundo dados oficiais.